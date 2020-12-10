عاجل .. الكاف يقرر إقامة السوبر الأفريقي في قطر

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في العاصمة القطرية الدوحة. وأقيم اجتماع للمكتب التنفيذي اليوم بأحد فنادق القاهرة لاتخاذ عدة قرارات كان أهمها تحديد الدولة المستضيفة للسوبر الأفريقي. اقرأ أيضا: الأهلي يعلن عن قميصه الجديد وموسيماني يعترض

ويشارك النادي الاهلي في السوبر باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، ليواجه نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقي. ويشارك النادي الاهلي في السوبر باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، ليواجه نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقي. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن موعد مباراة السوبر الأافريقي خلال الأيام المقبلة. اقرأ أيضا: 55 ثانية ترفع محمد صلاح على عرش التريند .. شاهد أسرع هدف في تاريخ ليفربول (فيديو)

يُذكر أن عمرو الجنايني رئس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أدلى بتصريحات سابقة تفيد بأن السوبر الأفريقي سيقام على الأراضي المصرية، وذكر أن أحد استادي السلام وبرج العرب سيستضيف المباراة.



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