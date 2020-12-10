تحيا مصر يرصد وقائع لقاء وزير التخطيط بنظيره العراقي.. السعيد: مصر على استعداد لتقديم تجربتها وخبراتها في كافة المجالات لأشقائها في العراق.. والبتال: نسعى لتأسيس تكامل استراتيجي

استقبلت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور خالد البتال، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط بجمهورية العراق الشقيقة، السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة، بمقر الوزارة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد على عمق وتاريخية العلاقات الوثيقة بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، تلك العلاقات التي حرصت القيادة السياسية للبلدين وشعبيها على استمرارها وتوطيدها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وذلك منذ قديم الأزل وحتى الآن سعياً للحفاظ على الروابط الأخوية بينهما، وتعزيزا للعمل العربي المشترك.

وثمنت السعيد هذه الزيارة المهمة التي تعد استمراراً وتأكيداً على علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت طفرة واضحة خلال الفترة الماضية، وعكست قدرا كبيرا من التفاهم والتنسيق المشترك على صعيد مختلف القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما شهدناه واضحا خلال عدة فعاليات مهمة منها القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية في أغسطس الماضي، والتي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بجمهورية العراق الشقيقة في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم التي غطت العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين.

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