حقوق الإنسان البرلمان البحريني: نهضة تشريعية لترسيخ دولة قانون وسلام وتسامح

أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب أن النهضة التشريعية بمملكة البحرين، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة والعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، جعلت من حقوق الإنسان في مملكة البحرين نهجا وثقافة، وسلوك وممارسة، وعمل وإنجاز، وسلام وتسامح، وأمن واستقرار وازدهار، وثوابت وطنية حضارية راسخة في دولة القانون والمؤسسات.
وأشارت اللجنة في بيان، نقلته وكالة الأنباء البحرينية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، أن مملكة البحرين ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال احترام الحقوق والحريات، ومؤكداً أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أثبتت جديتها في تحديث الإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأضافت اللجنة أن ما تحقق من إنجازات إنسانية لمملكة البحرين؛ وعبر جهود الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، وفي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخدمات الطبية والصحية والمجتمعية، لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين دون استثناء ولا تمييز، أكد المسؤولية الرفيعة والصورة الحضارية الإنسانية الراسخة والأصيلة في مملكة البحرين، في ضمان صحة وسلامة الجميع من منطلق إنساني عالمي.
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وأشادت اللجنة بجهود وزارة الداخلية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في أدائها وبرامجها ومسئولياتها، وما نالته من شهادات وتقدير عالمية في مجال الإصلاح والتأهيل، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم، والدور البارز لوزارة الخارجية في تفعيل الشراكة الوطنية والمجتمعية لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما يتناغم مع التشريعات والقوانين المطبقة على أرض الواقع.
وأعربت اللجنة عن تقديرها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكافة مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والشخصيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتي تعمل بروح الفريق الواحد "فريق البحرين" من أجل حقوق الإنسان وكرامته.
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