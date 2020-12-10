فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار.. والفرق بينهم

يستعرض تحيا مصر فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار ويوضح الفرق بين كلاً منهم ونسبة العائد وكيفية حسابها وذلك عقب موجة التخفيض التى تطبقها البنك المركزي وتبعه البنك الأهلي المصري على مختلف شهادات الاستثمار.
شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الشهري
انخفضت الفائدة 0.5% على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الشهري من البنك الأهلي المصري لتتراجع إلى 9.75% سنويا بدلا من 10.25% سنويا وأجل الشهادة عام واحد، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.
شهادة الاستثمار (ب) ذات ربع سنوى لعامان
وانخفضت الفائدة 1% على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد ربع سنوي إلى 9.5% سنويا بدلا من 10.5% سنويا و أجل الشهادة عامين ويبدأ شرائها من أول 500 جنيه.
شهادة الاستثمار (ب) ذات ربع سنوى لـ 3 أعوام
وتراجعت الفائدة 0.75% على شهادة الاستثمار (ب) للعائد ربع سنوي لتنخفض إلى 9.25% سنويا بدلا من 10% سنويا، و أجل الشهادة 3 سنوات ويبدأ شرائها من أول 500 جنيه.
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