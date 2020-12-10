محافظ الجيزة: تلقينا أكثر من 187 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة عن انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمدة شهر إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام 2020.





وأكد محافظ الجيزة فى بيان اليوم الخميس، أهمية هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة والتى تأتى مراعاة للبعد الاجتماعى واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمد فترة قبول وتلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقى الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، واستجابة أيضا لمطلب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين خلال تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية مشيراً ان محافظة الجيزة قد تلقت أكثر من 187 ألف طلب تصالح حتى الآن، وتشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وناشد المحافظ كل المواطنين الراغبين فى التصالح بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة والاستفادة من المهلة التى تم مدها لتقنين أوضاعهم.