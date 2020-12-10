صور.. الرقابة الإدارية : نسعى لمنع الفساد بدور استباقى

جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذى عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2020والذى يقام فى التاسع من ديسمبر من كل عام.
وأوضح رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة خلال المؤتمر عددًا من الموضوعات التى تتعلق بتعريف الفساد وسبل مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته، بالإضافة إلى استعراض أنواع الفساد سواء الإدارى أو الذى يؤثر على النواحى الاقتصادية والاجتماعية إذ تم التأكيد على أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى لمنع الفساد بدور استباقى.
ولفت إلى أن اهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكترونى ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، بالإضافة إلى أهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع.
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