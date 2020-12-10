صور .. جولة مشاورات سياسية لـ بدر عبد العاطى بوزارة الخارجية الصربية

جدة - نرمين السيد - زار السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، صربيا لمدة يوم واحد، شملت عقد مشاورات سياسية بوزارة الخارجية واجتماعات برلمانية مع رئيس الجمعية الوطنية، بمشاركة سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى".





وصرح السفير عبد العاطى، بأن المشاورات السياسية التى شارك فى ترأسها مع السفير "زوران فويتش" المدير السياسى لوزارة الخارجية الصربية هى الأولى بين البلديّن على مستوى كبار المسؤولين منذ عشر سنوات، حيث تأتى فى إطار الزخم الذى تشهده العلاقات بين الدولتيّن منذ الزيارة التى قام بها وزير الخارجية "سامح شكرى" إلى بلجراد فى نوفمبر 2018.

وذكر السفير عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن المشاورات ركزت على التحضير للجنة المُشتركة برئاسة وزيرى الخارجية بالبلديّن وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى من خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المُشترك، مع عرض المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها مصر وما تمثله من فرص للشركات الصربية للاستفادة أيضاً من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية فى إفريقيا.

وأضاف السفير عبد العاطى، أن المشاورات كانت فرصة كذلك لبحث الموضوعات متعددة الأطراف والقضايا الإقليمية فى كل من إفريقيا والشرق الأوسط والبلقان وشرق وجنوب أوروبا، مستعرضاً منطلقات السياسة الخارجية المصرية فى مكافحة الإرهاب وحفظ السلام على الصعيد متعدد الأطراف، وتحقيق الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط والتسوية السلمية للنزاعات الإقليمية، فضلاً عن التأكيد على الأولوية التى تحظى بها القضية الفلسطينية.

هذا، وعقد السفير بدر عبد العاطى أيضاً عدد من الاجتماعات البرلمانية مع رئيس الجمعية الوطنية الجديد "إيفتسا داتيتش"، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية "دوشان ماكسيتش" ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر "دوبرافكا فيليبوفكسى"، مبرزاً أن العلاقات البرلمانية شهدت طفرة منذ الزيارة الأولى من نوعها التى قام بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى بلجراد فى يوليو 2018.

وخلال اللقاء، سلم سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" رئيس الجمعية الوطنية خطاب التهنئة الموجه إلى رئيس المجلس متضمناً الدعوة لزيارة مصر فى منصبه الجديد.

واختتم مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية زيارته بلقاء مع الصحفيين الصرب، أكد فيه أهمية دور الإعلام فى تعزيز العلاقات بين البلديّن، من خلال توعية الجمهور بالفرص التى تمثلها المشروعات التنموية الكبرى والجاذبية التى تتمتع بها مصر على الصعيد السياحى.