رئيس جامعة الإسكندرية: مصر تشهد نقلة نوعية فى مجال مواجهة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مصر حاليا تشهد نقلة نوعية كبيرة فى مجال مواجهة الفساد ومكافحة جرائمه، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بضرورة التصدى للفساد ومحاربته بكل أشكاله وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية 2030، وذلك لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى والاستثمار.





جاء ذلك خلال ندوة "متحدون على مكافحة الفساد"، التى نظمتها جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تزامنًا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والعميد لؤى غنيم من مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية نيابهً عن اللواء وليد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية ورئيس مكتب الإسكندرية، والمقدم عبدالله الفقـى، والمقدم زياد البدرى، وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد ومستشارى رئيس الجامعة. ووفق بيان، قال قنصوه، خلال اللقاء، إن جامعة الإسكندرية لم تكن لتنفصل عن رؤية مصر 2030، وعن مشكلات المجتمع المصرى، والتى من أهمها مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، لذا فإن الجامعة تلتزم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، لافتًا أنه لايوجد مكان لفاسد بيننا، وسنقوم بمكافحة الفساد بكل أشكاله بدءًا من تعطيل المصالح.

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