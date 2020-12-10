صور.. وزير الإنتاج الحربى: مستعدون لتأهيل المصانع الحربية العراقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفقا لبيان صحفى، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار زيارة وفد عراقى رفيع المستوى لمصر برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصرى والعراقى والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية - المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية - المصرية - الأردنية)، حيث تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى وكذا المنتجات التى تقوم بإنتاجها وأبرز المشروعات القومية التى تشارك فى تنفيذها.

وأكد الوزير "مرسى" على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الجانب العراقى وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات العراقية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، مشيراً إلى موضوعات التعاون القائمة فى مختلف مجالات التصنيع والزيارات المتبادلة بين الجانب المصرى والعراقى والتى تعكس وجود رغبة متبادلة فى إقامة شراكات صناعية مثمرة فى مجالاتٍ عدة.

كما أكد على استعداد الوزارة للمساعدة فى تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها، وكذا المعاونة فى إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة فى مختلف المجالات الصناعية.

من جانبه أكد منهل عزيز محمود على عمق العلاقات الأخوية التى تربط العراق ومصر، مشيرا إلى توجه وزارة الصناعة والمعادن العراقية نحو الانفتاح على دول الأشقاء والجوار ودول العالم الأخرى للاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة لديها فى إقامة مشاريع صناعية وتوطين صناعات جديدة لتطوير القاعدة الصناعية فى العراق، مضيفاً أن التعاون مع مصر سيشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً، مبدياً رغبة الوزارة فى تطوير التعاون والعمل المشترك مع الجانب المصرى فى شتى المجالات الصناعية من خلال عقد شراكات واتفاقيات مثمرة بين الشركات العراقية ونظيرتها المصرية.

وثمّن الوزير العراقى الدور المصرى الداعم للعراق، مشيداً بقدرة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى قوى خلال السنوات الماضية والمضى قدماً فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مضيفاً أن هذه الجهود المصرية تفتح الكثير من مجالات التعاون المشترك مع العراق والاستفادة من التجربة المصرية.

وأشاد بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من خبرات مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهى الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، كما أشاد بدورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأنه تم الاتفاق فى نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون المستقبلى.