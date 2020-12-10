مختار جمعة أمام مؤتمر مسلمى روسيا : الأخلاق ميزان اعتدال الحضارات

جدة - نرمين السيد - ينشر "دوت الخليج" كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى المؤتمر الدولى الذى تنظمه الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية تحت عنوان: "الأخلاقيات الدينية فى عصر الوباء".





وأكد وزير الأوقاف، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأخلاق ميزان اعتدال الحضارات واستقامتها، وأن انحدار الأخلاق فى أى أمة إيذان بانهيار حضارتها، والأخذ برأى أهل الاختصاص مطلب شرعى.

كما أكد، الوزير فى كلمته، أن للمحن والشدائد آدابها، ومن أهمها "الأدب مع الله وحسن الرجوع إليه، فزمن المحن هو زمن التوبة والأوبة إلى الله (عز وجل) ، حيث يقول الحق سبحانه : "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا"، فهو وحده القادر على كشف الضر ورفع البلاء، حيث يقول سبحانه: "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ الله قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ".

ومنها: الأدب مع الخلق بالتراحم والتكافل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ" ، وفى الحديث القدسى: " إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟ قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِى فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْه، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ ؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى ، قالَ: يا رَبِّ وكيفَ أُطْعِمُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟ قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِندِى، يا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أسْقِيكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟ قـالَ: اسْتَسْقــاكَ عَبْدِى فُـلانٌ فَلَمْ تَسْـقِهِ ، أمـا إنَّكَ لـو سَقَـيْتَـهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِي".

ومنها: عدم المتاجرة بالأزمات ، من الاستغلال والاحتكار والأنانية والشـره فى الشراء وتخزين السلع فوق الحاجة الضرورية، ونحو ذلك، فاستغلال حوائج الناس إثم كبير يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ دَخَلَ فِى شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ"، فديننا دين الإيثار لا الأثرة، حيث يقول الحق سبحانه: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فى الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ".

ومنها: ترشيد الاستهلاك، وإذا كان ترشيد الاستهلاك مطلوبًا كنمط حياة، فإن الأمر يكون ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات.

ومنها: طاعة ولى الأمر ومن ينوب عنه من مؤسسات الدولة فيما يتصل بتنظيم شئون الحياة ومواجهة الكوارث والأزمات ، إذ لا يصلح الناس فوضى لا مرجعية لهم ، ولا يمكن أن تكون هذه المرجعية هى صفحات التواصل غير الرسمية ومن غير أهل الاختصاص، فالمرجعية لأهل الاختصاص ممن تقع عليهم مسئولية إدارة الأزمة ، ومن ثمة فإننا نؤكد أن الالتزام بتوجيهات جهات الاختصاص فى مواجهة المحن والشدائد والأزمات واجب شرعى ووطنى وإنسانى.

ومنها: تعظيم العادات الإيجابية كالنظافة والطهارة والمواظبة على غسل الأيدى ونحو ذلك، ومنها: التخلص من العادات غير الحسنة كالمعانقة، فقد قال الإمام مالك بكراهتها أصلا ، وقال أحمد بن غنيم المالكى فى الفواكه الدوانى: وكره مالك المعانقة، ونسب الطحاوى ذلك أيضا إلى الإمامين أبى حنيفة ومحمد، وقال زين الدين ابن نجيم الحنفى فى البحر الرائق: " وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ غَيْرِهِ وَمُعَانَقَتُهُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ".

وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر، قال شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الشافعى: وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ فِى الرَّأْسِ إلَّا لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ ، أَوْ تَبَاعُدٍ لِقَاءً عُرْفًا، وقالت الحنابلة بإباحتها، قال ابن مفلح الحنبلى فى الآداب الشرعية: " وَتُبَاحُ الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ الْيَدِ وَالرَّأْسِ تَدَيُّنًا وَإِكْرَامًا وَاحْتِرَامًا"، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولَك فى أوقات السعة أن تأخذ بأى الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأى على من أخذ برأى آخر، فمعلوم أنه لا إنكار فى المختلف فيه ، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين فى ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال ، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة".