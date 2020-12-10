مفتى الجمهورية: التوعية ومحاربة الجهل أول وسائل مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذى أقامته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، أن الفساد ظاهرة تعانى منها الإنسانية والمجتمعات وهى آفة اجتماعية ضارة وكارثية مما دعا جميع مؤسسات الدولة التعاون من أجل القضاء عليها، مشيرًا إلى تعدد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد منها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة وغيرها الكثير.





وأكد مفتى الجمهورية، أن الإسلام سن عددا كبيرا من السنن الوقائية لمكافحة الفساد وتقويم وتربية الفرد، كما اتخذ الإسلام كثيرا من التدابير الاحترازية لمنع الفساد، من بينها مكافحة الفقر وغياب المحاسبة وجشع النفوس. ونوه المفتى بأن الإسلام حارب الطبقية فلا يوجد فرق بين أعجمى وعربى أو أبيض واسود والعدل هو أساس الإسلام، كما جرَّم كل صور الفساد وحرم السرقة والرشوة ولعن الراشى والمرتشى، وأمر بمواجهة ومكافحة الفساد، ومن أول وسائل مكافحة الفساد هو التوعية بخطورته وما يترتب عليه ومحاربة الجهل.

وأكد مفتى الجمهورية، ضرورة تطوير الخطاب الإعلامى عند تناول هذه القضية، وعقد دورات تدريبية للإعلاميين والخطباء على كشف ذلك ونشر التوعية بالمؤسسات التعليمية ونشر التوعية، مشيرا إلى أن دار الإفتاء وقفت فى مقدمة المؤسسات التى واجهت الفساد إذ أصدرت الفتاوى التى تحذر وتحرم التعدى على المال العام وغيرها من ظواهر الفساد.

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