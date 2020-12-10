رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل وفد شركة نيكولايف لوكوموتيف الاوكرانية

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، وفد شركة نيكولايف لوكوموتيف الاوكرانية، المتخصصة في مجال تحديث وتطوير الجرارات.

وأثناء اللقاء، عرض الجانب الأوكراني خبراته في مجال السكك الحديدية وما يمكنه تقديمه لمرفق السكة الحديد، خاصة مع خطة التطوير الشاملة والممتدة لقطاع السكك الحديدية المصري.

وحرص الوفد الأوكراني خلال زيارته بتفقد ورش الهيئة، وورش شركة ايرماس، للتعرف على ما يمكنهم تقديمه للهيئة مستقبلا حال تم الاتفاق على ذلك.

كما أنهى ممثلى الشركة الأوكرانية زيارتهم بعمل جولة في محطة مصر بالقاهرة، مُبدين إعجابهم بالمظهر الجمالي والتنظيمي بالمحطة، ومنها أكمل الوفد جولته بزياة متحف السكة الحديد، معربين خلالها عن سعادتهم البالغة بمستوى المتحف وقيمة القطع الأثرية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها.

وفي نهاية اللقاء، قدم الجانب الأوكراني شكره للمهندس أشرف رسلان، على حفاوة الاستقبال، معربين عن امنياتهم بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية وتقديم خبراتهم في هذا المجال.