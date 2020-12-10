الرى تكشف توقعات سقوط الأمطار فى مصر خلال الـ 48 ساعة القادمة

وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس حتى الثلاثاء المقبل 15 ديسمبر،
وقالت الهيئة إن طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري أبرز الظواهر الجوية، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.
وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22-13، والسواحل الشمالية 22- 13، وجنوب سيناء 25- 15، وشمال الصعيد 24- 10، وجنوب الصعيد 28- 11.
وأوضحت الهيئة أن طقس الغد، الجمعة ، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، والسواحل الشمالية 23- 13، وجنوب سيناء 26- 15، وشمال الصعيد 27- 10، وجنوب الصعيد 30- 11.
وتظهر الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30%.
وأوضحت الهيئة أن طقس السبت المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على المناطق الجنوبية.
وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، والسواحل الشمالية 25- 14، وجنوب سيناء 26- 15، وشمال الصعيد 28- 10، وجنوب الصعيد 30- 11.
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