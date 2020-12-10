رئيس الوزراء يوافق على عرض 48 قطعة أثرية بمعرض في السعودية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2490 لسنة 2020 بالموافقة على عرض 48 قطعة أثرية لعرضها بمتحف اثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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