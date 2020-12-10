جوائز تقدر بنصف مليون دولار.. تحيا مصر ينشر تفاصيل التقديم لجائزة اليونسكو وروسيا ميندليف

أعلنت اليونسكو فتح باب الترشح لجائزتها، وروسيا ميندليف الدولية في العلوم الأساسية، وتهدف المسابقة إلى دعم الامتياز في العلوم الأساسية في تخصصات الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، حيث توفر الجائزة الأساس الذي يمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التي تُعد أساسية للنهوض بالابتكار والتنمية المستدامة وتطور المجتمعات البشرية، وتقديم المكافأة والتقدير للإنجازات العلمية من حيث التنمية والتعاون الدولي في العلوم الأساسية التي لها تأثير كبير على النطاق المحلي والعالمي.

وتمنح الجائزة سنوياً لفائزين اثنين؛ لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المتميزة في العلوم الأساسية ذات أثر عالمي أو اقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار تمنح 250 ألف دولار لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.

تمنح الجائزة للأعضاء عن الإنجازات العلمية المتميزة التي تؤدي لتحول اقتصادي واجتماعي مؤثر على التنمية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك وفقا لقواعد تتضمن تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة، والامتياز في البحوث في المجالات التي تشملها العلوم الأساسية، والتعاون الدولي أو الإقليمي في العلوم الأساسية، ومساهمات المرشح المتميزة أو إنجازاته في البحث والابتكار في مجال العلوم الأساسية التي تتجلى في إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها، والتزام المرشح بالعلوم الأساسية وبخطة التنمية المستدامة 2030، ولا تمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة، ولا يوجد سن محدد للتقدم للجائزة.

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