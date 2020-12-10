جوائز تقدر بنصف مليون دولار.. تحيا مصر ينشر تفاصيل التقديم لجائزة اليونسكو وروسيا ميندليف

أعلنت اليونسكو فتح باب الترشح لجائزتها، وروسيا ميندليف الدولية في العلوم الأساسية، وتهدف المسابقة إلى دعم الامتياز في العلوم الأساسية في تخصصات الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، حيث توفر الجائزة الأساس الذي يمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التي تُعد أساسية للنهوض بالابتكار والتنمية المستدامة وتطور المجتمعات البشرية، وتقديم المكافأة والتقدير للإنجازات العلمية من حيث التنمية والتعاون الدولي في العلوم الأساسية التي لها تأثير كبير على النطاق المحلي والعالمي.
وتمنح الجائزة سنوياً لفائزين اثنين؛ لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المتميزة في العلوم الأساسية ذات أثر عالمي أو اقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار تمنح 250 ألف دولار لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.
تمنح الجائزة للأعضاء عن الإنجازات العلمية المتميزة التي تؤدي لتحول اقتصادي واجتماعي مؤثر على التنمية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك وفقا لقواعد تتضمن تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة، والامتياز في البحوث في المجالات التي تشملها العلوم الأساسية، والتعاون الدولي أو الإقليمي في العلوم الأساسية، ومساهمات المرشح المتميزة أو إنجازاته في البحث والابتكار في مجال العلوم الأساسية التي تتجلى في إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها، والتزام المرشح بالعلوم الأساسية وبخطة التنمية المستدامة 2030، ولا تمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة، ولا يوجد سن محدد للتقدم للجائزة.
إقرأ أيضًا.. البرهان: القوات المسحلة السودانية بعيدة عن الجهوية تحمي الوطن
ويتطلب التقديم مستندات من المرشح هي تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ويتضمن أن يكتب المرشح فيما لا يزيد عن 500 كلمة، تعريف بمدى إسهامه في تحقيق أهداف الجائزة، والسيرة الذاتية "2-3 صفحات"، يجب على مقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات، ويجب إدراج أهم 20 منشوراً في المجلات التي تحتل الربع الأول والثاني بالترتيب حسب الأهمية مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقاً لمقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن 50 كلمة، وقائمة بأهم براءات الاختراع بدءاً بأحدثها، وثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.
كما تضمنت شروط التقديم أن يحدد المرشح، أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله في المجتمع، التعاون العلمي الدولي، خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة فيما لا يزيد عن 2000 كلمة، ووصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذي يجعل المرشح مؤهلاً للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن 10 كلمات، وخطاب ترشيح من الجهة التي يعمل بها.
تقدم طلبات الحصول على الجائزة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد أقصاه 15 يناير 2021، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد ذلك الموعد أو الطلبات غير المقدمة من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أن يتم إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو [email protected]
[email protected]، أو [email protected]
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوائز تقدر بنصف مليون دولار.. تحيا مصر ينشر تفاصيل التقديم لجائزة اليونسكو وروسيا ميندليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.