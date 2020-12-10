نائب بالشيوخ: سيادة القانون هى الضمانة لمكافحة الفساد وممارسات المفسدين

قال النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن رسائل الرئيس السيسي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تؤكد على أن الدولة تخطوا نحو الأفضل، في هذا الملف الذى عانت منه مصر في العقود الماضية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا متمسكين بسيادة القانون لمكافحة أي نوع من أنواع الفساد وممارسات المفسدين.

وأشار الشيمي في تصريحات خاصة لـ ـتحيا مصر، على هامش لقاء محافظ الإسكندرية، واللواء وليد السعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإسكندرية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، المحاضرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان”هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد” أن الجميع بدون أي استثناء سواء أمام القانون وهذا هو المسار الذي انتهجته الدولة المصريه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري .

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة والجهات الرقابية قد استطاعت في الفترة الحالية كشف قضايا فساد كثيرة منظورة أمام القضاء فالقانون هو الرادع والحماية لمقدرات الشعب، نظرا لأن الفساد يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة.