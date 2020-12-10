شعراوي: 345 مليار جنيه استثمارات الدولة في محافظات الصعيد خلال 6 سنوات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة الدولة المصرية قامت خلال الستة سنوات الماضية بإنفاق حوالى 345 مليار جنيه استثمارات على محافظات الصعيد العشرة ، وأشار شعراوي إلى أن تلك الفترة شهدت اهتمامًا كبيرًا من رئيس الجمهورية بدعم محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء 2018-2022.

وأضاف شعراوي أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة، لافتًا إلى أن نسبة الفقر في الريف بمحافظات الصعيد طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت لأول مرة منذ عام 1999 حيث وصلت إلى حوالى 48 % وفى الريف بمحافظات الوجه البحري وصل إلى حوالى 24%.

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جاء ذلك فى كلمة الوزير شعراوى اليوم خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بنى سويف " قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بنى سويف .. التنمية الاقتصادية المحلية " والذى حضره كل من الدكتور محمد هاني، محافظ بنى سويف، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجوزيف غانم، مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ( wise ) وليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين .