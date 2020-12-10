قدم بنك CIB نوعًا جديدًا من القروض التى يمكن لعملائه الحصول عليها وتصل تكلفتها إلى 350 ألف جنيه، حيث يواصل الكثير من عملاء بنك CIB تساؤلاتهم عن تفاصيل قرض تمويل توليد الطاقة الشمسية في المنازل وعن نسبة الفوائد عليه.

تفاصيل قرض الطاقة الشمسية من بنك CIB

يقدم تحيا مصر تفاصيل قرض الطاقة الشمسية من بنك CIB على النحو التالي: يقدم تحيا مصر تفاصيل قرض الطاقة الشمسية من بنك CIB على النحو التالي: • قيمة القرض: تصل إلى 350 ألف جنيه

• نسبة تمويل البنك لإجمالي التكلفة: يغطى حتى 100% من تكلفة ألواح الطاقة الشمسية.

• المصاريف الإدارية: خصم 50% على المصاريف الإدارية.

• نسبة الفائدة: 14.5% سنويا متناقصة. اقرأ أيضًا.. بنك CIB يكشف تفاصيل قرض توليد الطاقة الشمسية في المنازل

• فترة السداد : تصل إلى 5 سنوات

• الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه

• عمر العميل: لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض



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