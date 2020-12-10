بعد إعلان الكاف عن إقامة السوبر الأفريقي في قطر .. ميدو: "المغاربة يتحكمون"

علي معلول: عقدي مستمر مع الأهلي حتى 2021

أعرب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج "أوضة اللبس" عن تعجبه من إقامة السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية الدوحة خاصةً بعدما أقسم له صديق مغربي أن السوبر سيقام بقطو.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: " المغاربه بيتحكموا في الاتحاد الافريقي بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه!! أحد اصدقائي المغاربه اقسم لي الاسبوع الماضي ان السوبر الافريقي هيتلعب في الدوحه!!".

اقرأ أيضا: عاجل .. الكاف يقرر إقامة السوبر الأفريقي في قطر