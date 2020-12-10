فرج عامر: السجون المصرية تلتزم بالمعايير الدولية.. والرئيس تمكن من استعادة حقوق الإنسان المُهمشة مُجددًا

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بالجهود المبذولة من قبل الدولة الرسمية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبالتعاون مع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتوفير كافة حقوق الإنسان لدى المواطنين بمختلف الفئات العمرية والطبقات، مؤكدًا على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر تهميش وإهدار كافة الحقوق على مدار السنوات الماضية، ولكن اختلف الوضع تمامًا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد ووضع على عاتقة ملف حقوق الإنسان.

وأكد "عامر"، خلال البيان الصادر له، على أن الرئيس استطاع أن يرد على مزاعم بعض التقارير المشبوهة حول الأوضاع في مصر، من خلال المؤتمر الصحفي المُشترك بين الرئيس ونظيرة الفرنسي، خلال الأيام الماضية، مُشيرًا إلى أن الهدف من وراء هذه الإدعاءات والشائعات والأكاذيب ماهو إلا تشوية صورة مصر فقط، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، نظرًا لتكاتف جموع الشعب المصري حول الدولة وقيادتها السياسية.

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وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت الافراج عن الكثير من السجناء بموجب عفو رئاسى ولازال مُستمر حتى هذه اللحظة وهذا أكبر دليل على التطورات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، ويأتى في إطار حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن إلتزام كافة السجون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا بالشهادات المنظمات الدولية.