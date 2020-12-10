الوطني للاستشارات البرلمانية: حزب مستقبل وطن يمكنه تشكيل حكومة منفردا... ونتوقع ظهور ائتلاف برلماني جديد

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه طبقا لنتائج المرحلة الأولى والمؤشرات الأولية للمرحلة الثانية أن حزب مستقبل وطن، قد استحوذ على أكثر من نصف عدد مجلس النواب، حيث أن نصيب مستقبل وطن تجاوز الــــــــ300 مقعد، بما يعني انه استحوذ على أكثر من الأغلبية وأيضا الأكثرية.

وبالتالي فإن نص المادة 146 من الدستور، والتي نصت على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، تنطبق على حزب مستقبل وطن دون الاحتياج إلى تكوين ائتلاف برلماني.

وأضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أن مستقبل وطن –نظريا- وطبقا للدستور لا يحتاج أن يدخل فى ائتلاف كي يكون هو صاحب الحق الدستوري فى تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنه من المتوقع، أن يكون هناك ائتلافات برلمانية بين بعض الأحزاب الأخرى وأيضا المستقلين كي نصل إلى الأكثرية العددية التى تضاهي حزب الأغلبية.

وألمح محسن إلى أنه لاسيما وان نصوص المواد 94 وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أباحت ومع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، ويكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها.

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ومن هنا نتوقع ظهور ائتلاف برلماني كي يكون فى مواجهة حزب الأغلبية، خصوصا أن الأجندة البرلمانية القادمة تحتاج إلى الرأي والرأى الأخر، والذي لن يتوافر إلا من خلال اختلاف الرؤى والآراء السياسية.

