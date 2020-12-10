الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسى حارب الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم

جدة - نرمين السيد - أكد القمص سيرجيوس سيرجيوس، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية خلال مؤتمر مكافحة الفساد، الذى عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، أن الفساد فعل إجرامى لا أخلاقى وخيانة للأمانة المستودعة للشعب كالرشوة وانعدام الضمير وإضاعة الوقت فى العمل وتعطيل مصالح العمل.





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