صور: وزير الصحة العراقى يشكر السيسى.. ويؤكد أهمية التعاون المثمر مع مصر

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الأربعاء الدكتور حسن التميمى وزير الصحة العراقى بمطار القاهرة الدولى، وذلك لبحث سبل التعاون مع الجانب العراقى فى المجالات الصحية والدوائية والتدريبية للفرق الطبية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتقديم الدعم الكامل للأشقاء العراقيين، وعمق وترابط العلاقات بين البلدين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرين تفقدا صباح اليوم الخميس، أحد مصانع الدواء المصرية، وذلك للوقوف على مستجدات التعاون بين الدولتين الشقيقتين فى مجال التصنيع الدوائى، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الخبرات وتقديم الدعم الفنى للجانب العراقى.

وأشار إلى مناقشة سبل التعاون من خلال فتح خطوط إنتاج دوائية للجانب العراقى بمصر وتصديرها للعراق، فى إطار بحث فرص الشراكات والاستثمار الدوائى، وذلك لتلبية احتياجات الجانب العراقى من الأدوية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) بين الجانبين المصرى والعراقى لمناقشة الخطوات التنفيذية فى هذا الشأن، كما سيتم تدريب العمالة والفنيين بالمصانع العراقية.

وأضاف مجاهد أن التعاون يشمل توفير فرص تدريبية للفرق الطبية العراقية ضمن برنامج الزمالة المصرية، لافتًا إلى أن وزير الصحة العراقى حرص على زيارة أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، للتعرف على البرامج التدريبية المختلفة التى تقدمها الأكاديمية ضمن استراتيجية مصر للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى.

وتابع مجاهد أن الوزيرة توجهت يرافقها نظيرها العراقى إلى مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حيث شاركا فى اجتماع أعمال الدورة 67 لإقليم شرق المتوسط التى تترأسها مصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط والدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، كما شارك عدد من وزراء الصحة فى دول إقليم شرق المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر أن الوزيرة توجهت بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على دعمها المستمر للدول الأعضاء وعلى جهودها الكبيرة للتغلب على الآثار الناشئة عن وباء فيروس كورونا عالميًا وإقليميًا، كما لفتت إلى أهمية التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد واتباع بروتوكولات العلاج المحدثة وتقديم الخدمات الصحية للمصابين.

وتابع أن الوزيرة أوصت بإنشاء منصة تفاعلية لمشاركة جميع تجارب الدول خلال جائحة فيروس كورونا مثل بروتوكولات العلاج المحدثة، والتجارب الإكلينيكية للقاحات، حيث يتم وضع مؤشرات لكل جانب لتقييم احتياجات تلك الدول ودعمها، كما أكدت الوزيرة أهمية الاستثمار فى مجال الأبحاث العلمية والصحة العامة ومجالات الطوارئ الصحية.

ومن جانبه توجه الدكتور حسن التميمى وزير الصحة العراقى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم سبل الدعم للشعب العراقى فى القطاع الصحى، مؤكدًا أن زيارته إلى مصر تأتى لتفعيل الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوفد المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم بين الجانب المصرى والعراقى لتبادل الخبرات فى مجال تدريب الأطباء العراقيين ضمن برنامج الزمالة المصرية بالإضافة إلى تبادل الخبرات الطبية.

وأكد أن ذلك التعاون يعد فرصة كبيرة لفتح آفاق التعاون المستمر والمثمر بين البلدين كما سيسهم فى دعم القطاع الصحى بالعراق.