فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو فى العلوم الأساسية.. الشروط والمستندات

جدة - نرمين السيد - وتهدف الجائزة لدعم الامتياز فى العلوم الأساسية فى تخصصات "الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا"، إذ توفر الجائزة الأساس، الذى يمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التى تُعد أساسية للنهوض بالابتكار والتنمية المستدامة وتطور المجتمعات البشرية، وتقديم المكافأة والتقدير للإنجازات العلمية من حيث التنمية والتعاون الدولى فى العلوم الأساسية التى لها تأثير كبير على النطاق المحلى والعالمى.

وتمنح الجائزة سنويا لفائزين اثنين؛ لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المتميزة فى العلوم الأساسية ذات أثر عالمى أو اقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار تمنح 250 ألف دولار لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.

شروط الحصول على الجائزة:

تمنح الجائزة للأعضاء عن الإنجازات العلمية المتميزة التى تؤدى لتحول اقتصادى واجتماعى مؤثر على التنمية على المستوى الإقليمى والعالمى، وذلك وفقا للقواعد التالية:

تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة.

الامتياز فى البحوث فى المجالات التى تشملها العلوم الأساسية

التعاون الدولى أو الإقليمى فى العلوم الأساسية.

مساهمات المرشح المتميزة أو إنجازاته فى البحث والابتكار فى مجال العلوم الأساسية التى تتجلى فى إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها.

التزام المرشح بالعلوم الأساسية وبخطة التنمية المستدامة 2030.

لا تمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة.

لا يوجد سن محدد للتقدم للجائزة.

المستندات المطلوبة من المرشح:

تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ويتضمن المستندات التالية:

يكتب المرشح فيما لا يزيد عن 500 كلمة، تعريف بمدى إسهامه فى تحقيق أهداف الجائزة.

السيرة الذاتية "2-3 صفحات"، يجب على مقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات.

يجب إدراج أهم 20 منشوراً فى المجلات التى تحتل الربع الأول والثانى بالترتيب حسب الأهمية مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقاً لمقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن 50 كلمة.

قائمة بأهم براءات الاختراع بدءاً بأحدثها، بحد أقصى صفحتين.

ثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

كما يجب أن يحدد المرشح، أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فيما يلى:

المجتمع – التعاون العلمى الدولى – خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة فيما لا يزيد عن 2000 كلمة.

وصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذى يجعل المرشح مؤهلاً للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن "10 كلمات".

خطاب ترشيح من الجهة التى يعمل بها.

وتقدم طلبات الحصول على الجائزة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك فى موعد أقصاه 15 يناير 2021، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد ذلك الموعد أو الطلبات غير المقدمة من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أن يتم إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.