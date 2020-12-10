معركة السيسى وماكرون ضد إرهاب الإخوان تتصدر الصحف العربية

جدة - نرمين السيد - تصدرت اهتمام الصحف العربية، الصادرة اليوم الخميس، تفاصيل المعركة التى اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على خوضها ضد الشبكات الإخوانية الإرهابية فى الدول خاصة فى أوروبا وفرنسا.





وتناولت الصحف العربية باهتمام سد النهضة وتصريحات وزير الخارجية سامح شكرى بشأن هذا الملف الشائك، فــى وقــت لا تـــزال تـتـعـثـر فيه، وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن خلال مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، شددت الـقاهرة مجددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق متوازن بشأن السد الإثيوبى.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن بلاده أظــهــرت مرونة كبيرة خلال المفاوضات، وقالت الصحيفة السعودية، إن الدول الثلاث تخوض مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد الذى بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسى لنهر النيل، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أى نتائج.

الشبكات الإخوانية

وتحت عنوان "السيسى" يدعم ماكرون ضد الشبكات الإخوانية، قالت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الخميس، إن اختيار الرئيـس عبد الفتاح السيسى توقيتا سياسيا مثاليا لزيارة فرنسا، وإطلاق تصريحات شديدة اللهجة ضد جماعة الإخوان، عبر حوار مع صحيفة "لوفيغارو" واسعة الانتشار، نشرته فى اليوم نفسه الذى تعـــد فيـــه الحكومة الفرنسـية مشـــروع قانون لتجفيف منابع التشدد فى البلاد.

واعتبرت تصريحات الرئيس المصرى دعما مباشرا للرئيس إيمانويل ماكرون فى معركته ضد شبكات التشدد الإسلامى التى يسيطر عليها الإخوان المسلمون.

تحذيرات القاهرة للدول الغربية

وأكد السيسى أن القاهرة وباريس تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على عدة جبهات، وقال فى المقابلة، التى أعادت نشرها وكالة أنباء الشـرق الأوسط الرسمية فى مصر، "يبدو لى أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذى يمثله الإخوان المسلمون على المجتمع والمواطنين الأوروبيين".



ووفق "العرب اللندنية"، حاولت القاهرة على مدار سنوات تحذير الدول الغربية من مغبة التمادى فى احتضان جماعة الإخوان، ِومن الخطوة التى تنطوى عليها هذه السياسة، التى ســـوف ترتد إلى صدور مواطنيها، غير أن هذه الدول رفضت الاستماع لهذه النصائح حتى تغولت هـــذه الجماعة وباتت تمثل تهديداّ وجوديا.