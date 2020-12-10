إحالة نجل وزير سابق للمحاكمة لاتهامه بدهس شاب بطريق الواحات

جدة - نرمين السيد - ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعاطى المواد المخدرة المقترنة بالقتل الخطأ وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة حيث كشف تقرير المعامل الكيماوية الخاص بعينة دماء المتهم أن المتهم يتعاطى مخدر الحشيش فتم إرفاق التقرير بملف القضية وتوجيه تهمة تعاطى المخدرات مع تهمة القتل الخطأ وإحالته لمحكمة الجنايات.

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