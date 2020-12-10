صور.. محافظ القاهرة يكرم عددا من العاملين لجهودهم فى مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - جاء التكريم خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذى عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2020.

ومن بين المكرمين، سيد بدرى، المشرف العام على النظم وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، اسم اللواء الراحل عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومحمد عبد الوهاب سكرتير حى روض الفرج، وسمية إبراهيم بشير سكرتير حى باب الشعرية، والمهندسة سمية على عبد العال بالمكتب الفنى للمنطقة الجنوبية، والمهندس أحمد عبد الحليم مرتضى بإدارة أملاك المحافظة.

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