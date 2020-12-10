مستشار وزير الرى الأسبق: تصريحات الرئيس تؤكد أن مصر لن تتنازل عن المياه

أكد الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فرنسا حول سد النهضة توضح أن الاتجاه المصرى لا يريد تصعيد الأمر، ولفت إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقى يتحدث عن موافقة إثيوبيا والسودان على أن يتوسط الاتحاد الأفريقى فى المفاوضات وأن مصر لديها بعض التحفظات.

وأضاف "القوصى"، لـ "دوت الخليج" أن موقف مصر سليم لأن الاتحاد الأفريقى تدخل فى النهاية ولكن منذ عام 2011 تدخل العديد من الأطراف منها الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، والعديد من الخبراء الدوليين، وأوضح أن اقتصار التوسط على الاتحاد الأفريقى غير عادل لأنه ليس لديه ما يكفى من المعلومات.

وتابع: "التطورات التى تحدث منذ عام 2011 إلى الآن يجب أن نأخذها فى الاعتبار، والرئيس أكد أن الأمر لن يمر بالمماطلة الإثيوبية وعرقلة المفاوضات لأن مصر ستأخذ حقها كاملا، ولن تتنازل عن متر مكعب واحد من المياه".

وأشار إلى أن مصر يمكن أن تصعد الأمر لأبعد الحدود لأن المياه مسألة حياة أو موت، ولا نريد أن نصعد الأمر الآن حتى نكشف للعالم أننا حاولنا واستنفدذنا كل المحاولات السلمية والدبلوماسية وأننا لا نتعدى على أى دولة بل نريد حقوقنا فقط من المياه.