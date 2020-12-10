وأضاف "القوصى"، لـ "دوت الخليج" أن موقف مصر سليم لأن الاتحاد الأفريقى تدخل فى النهاية ولكن منذ عام 2011 تدخل العديد من الأطراف منها الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، والعديد من الخبراء الدوليين، وأوضح أن اقتصار التوسط على الاتحاد الأفريقى غير عادل لأنه ليس لديه ما يكفى من المعلومات.
وتابع: "التطورات التى تحدث منذ عام 2011 إلى الآن يجب أن نأخذها فى الاعتبار، والرئيس أكد أن الأمر لن يمر بالمماطلة الإثيوبية وعرقلة المفاوضات لأن مصر ستأخذ حقها كاملا، ولن تتنازل عن متر مكعب واحد من المياه".
وأشار إلى أن مصر يمكن أن تصعد الأمر لأبعد الحدود لأن المياه مسألة حياة أو موت، ولا نريد أن نصعد الأمر الآن حتى نكشف للعالم أننا حاولنا واستنفدذنا كل المحاولات السلمية والدبلوماسية وأننا لا نتعدى على أى دولة بل نريد حقوقنا فقط من المياه.
وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال رسائل هامة عبر الحوار الشامل الذى أجراه مع لوفيجارو الفرنسية فى ختام زيارته لباريس، حيث أوضح أن "سد النهضة يمثل مصدر تنمية لإثيوبيا لكن ملء السد بشكل أحادى يخالف قواعد القانون الدولي ويهدد 100 مليون من المصريين، وأننا متمسكون بالحل القانونى".
وقال الرئيس السيسى إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا، وأضاف: "نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه، وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار وزير الرى الأسبق: تصريحات الرئيس تؤكد أن مصر لن تتنازل عن المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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