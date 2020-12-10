الرى تنظم ورشة عمل تحت عنوان "الفرص التمويلية لصغار المزارعين"

عقد قطاع التخطيط اليوم ورشة عمل تحت عنوان "الفرص التمويلية لصغار المزارعين" بحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي، والمهندس شحته إبراهيم – رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس أيمن عياد مدير برنامج المياه والطاقة بمكتب الأتحاد الأوروبى بالقاهرة ، و بحضور ممثلى البنوك المصرية.

ويأتي ذلك فى إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية و الرى و وزارتى المالية والزراعة و إستصلاح الأراضى لبحث الفرص التمويلية لصغار المزارعين لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع الإنتقال من نظم الرى السطحى (الغمر) إلى نظم الرى الحديث من خلال الإستفادة من مباردة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة .

وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مسستشار الوزير لإدارة المياه وذلك فى إطار متابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.