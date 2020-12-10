الرى تنظم ورشة عمل تحت عنوان "الفرص التمويلية لصغار المزارعين"

عقد قطاع التخطيط اليوم ورشة عمل تحت عنوان "الفرص التمويلية لصغار المزارعين" بحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي، والمهندس شحته إبراهيم – رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس أيمن عياد مدير برنامج المياه والطاقة بمكتب الأتحاد الأوروبى بالقاهرة ، و بحضور ممثلى البنوك المصرية.
ويأتي ذلك فى إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية و الرى و وزارتى المالية والزراعة و إستصلاح الأراضى لبحث الفرص التمويلية لصغار المزارعين لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع الإنتقال من نظم الرى السطحى (الغمر) إلى نظم الرى الحديث من خلال الإستفادة من مباردة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مسستشار الوزير لإدارة المياه وذلك فى إطار متابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، موضحًا أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.
كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة "حياه كريمه" والتي تستهدف القري الأقل دخلًا، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة ، مشيرًا للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالاضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.
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