رئيس السكة الحديد يستقبل وفد شركة أوكرانية لبحث تطوير جرارات القطارات

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، وفد شركة نيكولايف لوكوموتيف الأوكرانية، المتخصصة في مجال تحديث وتطوير الجرارات.

وأثناء اللقاء، عرض الجانب الأوكراني خبراته في مجال السكك الحديدية وما يمكنه تقديمه لمرفق السكة الحديد، خاصة مع خطة التطوير الشاملة والممتدة لقطاع السكك الحديدية المصري.

وحرص الوفد الأوكراني خلال زيارته بتفقد ورش الهيئة، وورش شركة ايرماس، للتعرف على ما يمكنهم تقديمه للهيئة مستقبلا حال تم الاتفاق على ذلك.

كما أنهى ممثلى الشركة الأوكرانية زيارتهم بعمل جولة في محطة مصر بالقاهرة، مُبدين إعجابهم بالمظهر الجمالي والتنظيمي بالمحطة، ومنها أكمل الوفد جولته بزياة متحف السكة الحديد، معربين خلالها عن سعادتهم البالغة بمستوى المتحف وقيمة القطع الأثرية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها.

وفي نهاية اللقاء، قدم الجانب الأوكراني شكره للمهندس أشرف رسلان، على حفاوة الاستقبال، معربين عن امنياتهم بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية وتقديم خبراتهم في هذا المجال.

وفي سياق متصل استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، محمد ياسين احمد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، لتكريمه وتحفيزه لاخلاصه وتفانيه في عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى أثناء قيامه بواجبات عمله. كما أصدر رئيس الهيئة تعليماته بعلاج خفير المزلقان بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته. يذكر أنه بتاريخ 28 نوفمبر المنصرم، أصيب المذكور أثناء تأدية عمله، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة مما أدى إلى سقوط الضلفة. وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات. وفي سياق متصل وجّه أمس رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، قيادات الهيئة بمنطقة وسط الدلتا، بزيارة المصابين جراء تصادم قطار 213 بمحطة المنصورة، والمتواجدين بمستشفى المنصورة الدولي. ووفقا لبيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فقد حرص رئيس الهيئة على إرسال الورود للمصابين، مع أمنياته لهم جميعًا بالشفاء العاجل. يذكر أنه اثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة امس اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدي إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة 5 من الركاب بكدمات بسيطة وفق بيان الهيئة، ما أدى لنقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي. وكان قد تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث قطار بمحطة قطار المنصورة. انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف للمكان وتبين اصطدام السيارة الأخيرة لقطار المنصورة المطرية بحاجز المحطة اثناء رجوع السائق للخلف للتوقف داخل المحطة نتيجة عدم تشغيل التحويلة بشكل صحيح مما تسبب في سقوط ركاب العربة الأخيرة على بعضهم البعض داخل العربة وحدوث حالة من الذعر والخوف بين الركاب. فيما اعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف لمكان الحادث والذى تسبب في إصابة 14 شخصا بإغماءات وكدمات وسحجات واشتباه كسور نتيجة سقوطهم على بعضهم البعض داخل العربة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية. تم تحرير محضر بالواقعة بشرطة المواصلات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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