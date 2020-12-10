صنعت رواياته أجيالًا قارئة.. هاشتاج الرجل المستحيل يتصدر تويتر ومغردون ينعونه بكلمات مؤثرة

وغرد رواد "تويتر" مستعيدين ذكرياتهم مع الروايات وحزنًا على الراحل:

- وداعا أدهم صبري رجل المستحيل#رحم_الله_د_نبيل_فاروق

-إعدادي وثانوي كانوا عبارة عن #رجل_المستحيل و #ملف_المستقبل ...ربنا يرحمه ويجعله من المغفور ليهم ان شاء الله

- د. نبيل فاروق أثر في جيل كامل بقصصه وخياله. الله يرحمه.

- إلى جنان الخلد يا #نبيل_فاروق كفين للدعاء #رجل_المستحيل رحمك الله.

- روحت من أسبوع جيبت كتب سلسلة رجل المستحيل كلها وبدأت اقرأ فيها والنهارده د. نبيل فاروق مؤلف السلسلة اتوفى

الله يرحمه.

- #نبيل_فاروق في ذمة الله.. ذكريات متصلة مع رفيق الطفوله والصبا ربنا يرحمه ويغفر له.. رجل المستحيل

رحم الله #رجل_المستحيل #نبيل_فاروق.



- صنعت رواياته أجيالا واثقة وقارئة.. جعل الله رواياته في موازينه.

- مات الرجل الذي صنع ذكريات طفولتنا، وداعا دكتور نبيل فاروق

#رجل_المستحيل

- وداعا #رجل_المستحيل

الرجل الذي شكل وجداننا وأثرى الساحة الثقافية برواياته البوليسية الممتعة.

فيما أديت ظهر اليوم صلاة الجنازة على الكاتب الراحل نبيل فاروق، الذى اشتهر بسلسلة روايات "رجل المستحيل" بمسجد طلعت مصطفى بالرحاب فى مشهد مهيب من محبيه الذين اجتمعوا لتشييع جثمانه.

وبعد الانتهاء من الصلاة، شيعت الجنازة بحضور أهله وأقاربه الذين خيّم عليهم الحزن الشديد.

وكان جثمان الكاتب الراحل نبيل فاروق الذى وافته المنية أمس، الأربعاء، وصل لمسجد طلعت مصطفى فى الرحاب وسط حشد من محبيه وأهله وسياسيين وكتاب للصلاة عليه.

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واشتهر نبيل فاروق بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

وكانت أولى الجوائز التى حصل عليها الراحل من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 م.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

وابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصري، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.