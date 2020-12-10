أشرف ذكي يبكي ويسجد على خشبة المسرح أثناء تكريمه (صور)

لم يستطع أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية أن يتمالك أعصابه أثناء تكريمه أمس خلال حفل افتتاح المهرجان العربي للمسرح "ذكي طليات" والذي أقيم بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكادمية الفنون. وأثناء تسلمه درع التكريم بكى أشرف بشدة وسجد يقبل خشبة المسرح فيما بكت زوجته روجينا وشقيقته ماجدة زكي، اللاتين حاولتا مساندته ودعمه في تلك اللحظة. اقرأ أيضا: صورة عارية خلال "الحمل" .. لحظات خاصة تضع يسرا اللوزي على قائمة التريند

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