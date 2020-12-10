مرثا محروس لـ تحيا مصر: الدولة تتطلع إلى تعزيز وصون حقوق الإنسان.. والتنمية متصلة بها

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إن اليوم العالمى لحقوق الإنسان، يمثل وبشكل أساسى على أسمى القيم الإنسانية، إذ يعبر عن المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية التى تصف السلوك البشرى.

وتابعت خلال حديثها لـ تحيا مصر، اليوم العالمى لحقوق الإنسان مناسبة للتعبير عن القيم الإنسانية، للوصول إلى عالم حر تتأصل فيه الكرامة الإنسانية، بما يضمن سلامة المجتمع.

وأضافت، الدولة المصرية تتطلع دائما إلى المزيد من الخطوات نحو تعزيز وصون وحماية قيم حقوق الإنسان ومواصلة العمل على تحسين حياة المواطنين، وذلك من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وترسيخ مبدأ المواطنة، بما يعود بالنفع على المجتمع وسلامه في ظل تحديات كبيرة لا تغفل بما فيها الحرب على الإرهاب.

وأشادت محروس بالجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتأكيد على حرية الإبداع دون المساس بمعتقدات الآخر لتظل حقوق الإنسان نبراس الهدى والإنسانية.

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وأكدت عضو مجلس النواب، على أن حقوق الإنسان تقع في صميم أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه في غياب الكرامة الإنسانية لا يمكننا التقدم خطو إلى الأمام.

