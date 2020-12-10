«بعد زيادة عددها».. عمل الجمعيات الأهلية جائز بهذه الشروط (فيديو)

يشهد المجتمع الأهلي حالة من الانفتاح والتطوير، خاصة مع ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية في مصر خلال الست سنوات الماضية حوالي 10 آلاف وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

ويوجد في مصر ما يقارب 55 ألف جمعية أهلية تعمل وفقًا لقانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، الذي وضع بعض الحالات يجوز فيها وقف عمل الجمعية الأهلية.

تنص المادة 47 من القانون على أن تقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت لديه الحالات التالية.