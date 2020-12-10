الوطنية للانتخابات تتلقى نتائج 9 محافظات بجولة الإعادة

جدة - نرمين السيد - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تلقى نتائج الحصر العددى لأصوات المصريين بالداخل التى أدلوا بها خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.





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