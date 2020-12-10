وزير التموين : احتياطى القمح يكفى 5 أشهر ونصف والحصاد يبدأ فى أبريل

جدة - نرمين السيد - قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، إن الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من القمح يكفى نحو 5 أشهر ونصف، لافتًا إلى أن موسم حصاد القمح المحلى يبدأ فى منتصف أبريل المقبل.





جاء ذلك فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش جولة تفقدية بمطحن الإسكندرية الحديث بمحور المحمودية الجديدة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية. وأشاد وزير التموين بجودة رغيف الخبز فى الإسكندرية بعد استطلاع آراء عدد من المواطنين، لافتًا إلى أنه يتابع دورة إنتاج الخبز من مرحلة بذور القمح مرورًا بالمطاحن وحتى يصل للمنتج النهائى بصورة تليق بالمواطنين. وأوضح المصيلحى أن الطاقة الإنتاجية للمطحن الحديث بالإسكندرية تبلغ 600 طن قمح يوميًا، ويخدم كافة مطاحن منطقة محرم بك والمخابز التابعة لها.

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