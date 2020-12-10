التعليم العالى: مصر الدولة الأولى عالميا على مستوى التقدم بمؤشر المعرفة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، عن تقدم مصر 27 مرتبة لتحتل المركز 72 عالميًا، وهى الدولة الأولى عالميا على مستوى التقدم فى مؤشر المعرفة العالمى، ما يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة.





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