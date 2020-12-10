رئيس جامعة طنطا يدعو إلى المشاركة فى الانتخابات الطلابية

جدة - نرمين السيد - انطلق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2020 - 2021، صباح اليوم الخميس، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات حتى الساعة 3 عصرًا، حيث استقبلت إداراة رعاية الشباب بكليات جامعة طنطا، الطلاب الراغبين فى الترشح فى الانتخابات.





من جانبه دعا الدكتور ‏محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الطلاب للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات تكريسًا لمفهوم المشاركة الديمقراطية فى جو من النزاهة والحرية والشفافية، واحترام التقاليد الجامعية. ووجه رئيس جامعة طنطا الطلاب المرشحين، بضرورة تبنى برامج انتخابية تتضمن أفكار جديدة تتوافق ورؤية الجامعة بما يسهم فى إعداد أجيال قادرة عللا القيادة فى المستقبل، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية.

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