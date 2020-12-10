رئيس الأكاديمية العربية يبحث مع وزير النقل العراقى سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الخميس، الكابتن ناصر حسين بندر، وزير النقل العراقى والوفد المرافق له وذلك بفرع الاكاديمية بالقرية الذكية.





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