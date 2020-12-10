محافظ كفرالشيخ: تلقينا 108 آلاف و946 طلب تصالح على مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، أوضح المحافظ أن ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، تسبب فى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 108 آلاف و946 طلب تصالح، بقيمة 491 مليونا و738 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.