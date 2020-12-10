الأمن يضبط مهتز نفسياً لقيامه بطعن 3 مواطنين بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "مهتز نفسياً " لقيامه بإصابة عدد 3 مواطنين مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته داخل أحد الأسواق بمركز نجع حمادى بقنا. وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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