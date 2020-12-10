موجز السوشيال ميديا.. الرجل المستحيل يتصدر تويتر.. سرقة وثائق مرتبطة بلقاح كورونا من شركات عالمية.. محمد رجب ينشر بوستر ضربة معلم

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رجل المستحيل، وذلك نسبة إلى سلسة الروايات التى كتبها الراحل نبيل فاروق.

وغرد رواد "تويتر" مستعيدين ذكرياتهم مع الروايات وحزنًا على الراحل:

- وداعًا مؤلف «رجل المستحيل».. وفاة الكاتب المصري نبيل فاروق.

- وداعا أدهم صبري رجل المستحيل#رحم_الله_د_نبيل_فاروق

نشرت الفنانة روجينا، عدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الصور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية زهو يفتتح الأكاديمية الجديدة بمعهد الفنون المسرحية.

نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي اليوم الخميس على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة مثيرة حول لقاح كورونا.

وأعلن ضاحى خلفان عن سرقة معلومات تتضمن أحدث التطورات التى توصل لها العلماء حول لقاح كورونا وكتب قائلًا:"شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك تعرضتا لهجوم إلكتروني تم على إثره سرقة وثائق مرتبطة بتطويرهما لقاح كورونا - I2C".

شارك الفنان محمد رجب جمهوره ببوستر مسلسله القادم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".