‎نقيب المحامين يكلف "المركزي للتعبئة" بإحصاء الجمعية العمومية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.

وجاء نص قرار نقيب المحامين بعد الاطلاع على قانون المحاماة. ومراجعة الاحتياجات المطلوبة لضبط وإحصاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، فقد قرر الآتي: أولًا: تكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.



ثانيًا: أن يتضمن الإحصاء بيان عدد الجمعية العمومية في 19 مارس 2020 ثم عددها الآن وقت إجراء هذا الإحصاء.



ثالثًا: إجراء حصر ببيان إجمالي ونوعي لعدد وفئات من زادوا عن الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية منذ 19 مارس 2020 وحتى إجراء الإحصاء المطلوب، وببيان على سبيل المثال عدد من زادوا في الجمعية من طلاب القيد من الخريجين الجدد، وعدد من زادوا الذين تقدموا بطلبات من خريجي التعليم المفتوح، وعدد من زادوا ممن أعيدوا من الزوال.