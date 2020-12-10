نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة تثقيفية لطلاب الدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ندوة تثقيفية لتعريف طلاب الدراسات العليا بالكلية بأهمية هذه المرحلة العلمية، ولرفع مستوياتهم البحثية، وذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي والنشر الدولي.

وافتتحت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم من الدكتور محمد عمر خالد، الأستاذ بالكلية، ثم كلمة افتتاحية للدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، أشاد فيها بالتطورات التي تقوم بها الكلية؛ لرفع كفاءة الدراسات العليا.

ونرأس فعاليات الجلسة الأولى الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية، وبيَّن -خلال كلمته- أهمية هذه الندوة للباحثين والمقبلين على مرحلة الدراسات العليا.

وألقى الدكتور أحمد إبراهيم شحاتة، الأستاذ بالكلية، كلمة بعنوان: "رحلة باحث الدراسات العليا إلى التميز"، وأوضح خلالها أن الكلية تستهدف إخراج باحثين على مستوى رفيع من الثقافة، والكفاءة العلمية العالية، يواكبون مستجدات العصر وتطوراته.