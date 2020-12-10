صور.. الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل بروتوكول مع المجلس القومى لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد وبالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، توقيع الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و محمد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول للتعاون المشترك بين كل من هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





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