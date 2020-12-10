صور .. الداخلية تواصل جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وواصلت وزارة الداخلية جهودها بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة، إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية، والارتقاء بالخدمات التى تقدمها للمواطنين، لاسيما المرأة والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.

وفى هذا الإطار فقد نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات والمبادرات ولا سيما مبادرة "كلنا واحد" لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية، والتى تؤكد حرص الوزارة على نشر قيم ومبادىء حقوق الإنسان وصون كرامته، وتسهم فى توطيد العلاقة مع المواطنين ورجال الشرطة لتحقيق مزيد من التعاون الذى لعب دوراً مهماً وأساسياً فى تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، إيفاد قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين" على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية.

كما تضمنت الفعاليات زيارة وفود من ضباط وضابطات الشرطة، لدور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

كما عملت الوزارة على استقبال عدد من الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية بمقر أندية الشرطة بمديريات الأمن وإقامة احتفالية لهم تضمنت عروضاً وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وفعلت وزارة الداخلية الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

كما استجابت الوزارة بشكل سريع لالتماسات المواطنين، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى بمحال إقامتهم، إضافة إلى استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، توجيه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما تم منح نزلاء السجون زيارات استثنائية بمختلف المناسبات لإتاحة الفرصة للقاء ذويهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، لحماية نزلاء السجون والعاملين بها.