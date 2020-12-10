وزيرة الهجرة: العلاقات المصرية العراقية تضرب بجذورها فى عمق التاريخ

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، نظيرتها العراقية إيفان فائق جابرو، لبحث التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الهجرة والمهاجرين، وتبادل الخبرات الخاصة بالتجربة والخبرة المصرية فى مجال رعاية المهاجرين وربطهم بالتنمية وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة فى هذا السياق.





وتأتى هذه الزيارة فى إطار متابعة اجتماعات اللجنة العليا "المصرية-العراقية" التى عقدت فى العاصمة العراقية بغداد برئاسة رئيسى وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى والدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، حيث يزور مصر خلال الفترة الحالية وفد وزارى عراقى برئاسة المهندس خالد بتال وزير التخطيط العراقى والسادة وزراء الكهرباء، الزراعة، الصناعة والمعادن، الصحة، الإعمار والإسكان، الهجرة والمهاجرين، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء العراقى.

من جانبها، رحبت الوزيرة الهجرة وزيرة الهجرة بنظيرتها العراقية، مؤكدة فى بداية حديثها على قوة وعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين الشقيقين والتى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تأتى فى إطار التعاون الثنائى بين الأشقاء مصر والعراق بهدف لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

ورحبت السفيرة بتعظيم التعاون الثنائى بين مصر والعراق فى ملف المهاجرين والمغتربين، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب السابقة فى هذا الملف المهم مع وزارة الهجرة والمغتربين العراقية، خصوصا وأن العراق لديها عدد كبير من المهاجرين بالخارج، بما يسهم فى تعزيز سبل التنسيق المشترك لاستعراض التجربة المصرية فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

كما استعرضت مكرم استراتيجية وزارة الهجرة فى الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة فى شتى المجالات من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التى استهدفت جذب الخبرات المصرية بالخارج للاستفادة منهم فى المشروعات القومية، حيث ناقش المؤتمر خلال دوراته الخمس الماضية موضوعات مهمة كالتعليم والاستثمار والرى وتناقش النسخة السادسة محاور النهوض بالصناعة المصرية.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو، عن شكرها على حفاوة الاستقبال، مؤكدة تطلعها لتحقيق تعاون ثنائى مشترك لتبادل الخبرات مع وزارة الهجرة المصرية خصوصا لما لها من نجاحات فى ملف المهاجرين وعلى رأسها ربط المواطنين بالخارج بوطنهم، ووضع استراتيجية للاستفادة من العقول المهاجرة فى المشروعات القومية التى تعمل عليها الدولة المصرية فى تلك المرحلة.

وأشارت إلى قوة العلاقات المصرية العراقية الوطيدة، التى تتجسد فى المرحلة الحالية فى صورة اتفاقات وتعاون مشترك بين البلدين فى عدد من المجالات المهمة ومن بينها ملف الهجرة والمهاجرين، وذكرت أننا نتابع بشكل مستمر لنشاط وزارة الهجرة المصرية وما حققته خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، مما دفعنا للتفكير فى إقامة تعاون جاد مع سيادتكم يضمن تبادل تلك الخبرات.

كما ناقشت الوزيرتان سبل التعاون المشترك بين مصر والعراق فى مجال الهجرة والمهاجرين، وكذلك تبادل الخبرات الخاصة بالتجربة والخبرة المصرية فى مجال رعاية المهاجرين وربطهم بالتنمية وكيفية الاستفادة منهم فى تنمية الدولة العراقية، وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة فى هذا السياق، بجانب مناقشة آليات التعاون المشترك المقترحة فى مجال تبادل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال رعاية المهاجرين وربطهم بوطنهم، وبحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائى مع العراق وخلق آليات عمل مشتركة بمختلف المجالات لدعم الجهود الدبلوماسية وتعميق الترابط بين مصر والعراق حكومة وشعبا.

وتناول اللقاء أيضا الحديث حول عدد من التحديات التى تواجه الوزارتين خلال تلك المرحلة، وأهمهما حرب طمس الهوية التى يتعرض لها المصريون والعراقيون بالخارج، وما اتخذته وزارة الهجرة المصرية من خطوات نحو التصدى لهذه الأمور من خلال ملتقيات ومعسكرات الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، التى تهدف لتحصينهم من أى أفكار مغلوطة يروج البعض لها خارجيًا، وكذلك مبادرة "اتكلم عربى" التى تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج.

ومن المقرر، أن تشهد الفترة المقبلة الإعداد لمذكرة تفاهم بين وزارة الهجرة المصرية ونظيرتها العراقية تتضمن خطة عمل مشتركة لتبادل الخبرات فى ملف الهجرة والمهاجرين عن طريق عقد مؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الجانبين.