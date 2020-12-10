النشرة المرورية : زحام بالبحر الأعظم .. والنصر بديلا لصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المروية المسائية، اليوم الخميس، يكون لها طابع خاص، مع نهاية الأسبوع، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات.

وأشار صابر إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بطريق الجيش عند منطقة بير مسعود، وكذلك بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

ولفت صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة الدقهلية بعض الأحجام بمدينة المنصورة بشارع جيهان.

وتابع صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية، تشهد بعض الأحجام لوجود أعمال توسعة وإنشاءات، ومنها أعلى البساتين للمتجه إلى دار السلام والمنيب، وأعلى المرج، وأعلى الوراق.

ونوه صابر إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام، فى شارع البحر الأعظم للقادم من مناطق مستشفى الرمد ومتجه لموقف المنيب، ويفضل سلوك شارع ربيع الجيزى، موضحا أن باقى محاور وطرق المحافظة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وأوضح صابر أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة محور الفردوس، بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا بسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى الفنجرى، واستخدام المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى أكتوبر بسبب الأعطال المتكررة، وتجنب وكوبرى 15 مايو بسبب بعض الأحجام، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن كورنيش النيل يشهد أحجام متفرقة، للقادم من من منطقة ماسبيرو ومتجه للمعادى، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد، كما يشهد شارع المنيل بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات، ناصحا باستخدام شارع عبد العزيز آل سعود.