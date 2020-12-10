داليا زيادة: السيسي ركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمنهج إصلاحي

كما أشارات إلى أنه أنه النقطة الثانية الهامة جدًا، هو أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم قبل 6 سنوات، وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأولوية مقدمة على الحقوق السياسية والمدنية، واعتمد ذلك منهجًا لإصلاح الخلل السياسي والحقوقي الذي كانت تعاني منه مصر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي بشكل أبسط تتلخص في الحق في المسكن والرعاية الصحية والحياة الآمنة.

وأوضحت داليا زيادة، إن الوقت أثبت أن رؤية الرئيس السيسي كانت هي الأصوب، وتجلى هذا من خلال الأزمة العالمية الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، والتي كشفت عن عوار شديد في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى دول عظمى أعطت الأولوية لتمجيد وتقديس الحقوق المدنية والسياسية وأهملت جوانب محاربة الفقر والرعاية الصحية وتأمين حياة أمنة ومستقرة للمواطنين، وذلك في مقابل ما فعله الرئيس.

كما أكدت أن مصر استطاعت أن تحقق إنجازات ضخمة في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية وحرية العقيدة، يشهد لها العالم، وخرجت تقارير مهمة حول العالم، ومنها تقارير الخارجية الأمريكية السنوية، تتحدث عن الإنجازات المبهرة لقيادة الرئيس السيسي في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية.