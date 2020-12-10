داليا زيادة: السيسي ركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمنهج إصلاحي

وأوضحت داليا زيادة، إن الوقت أثبت أن رؤية الرئيس السيسي كانت هي الأصوب، وتجلى هذا من خلال الأزمة العالمية الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، والتي كشفت عن عوار شديد في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى دول عظمى أعطت الأولوية لتمجيد وتقديس الحقوق المدنية والسياسية وأهملت جوانب محاربة الفقر والرعاية الصحية وتأمين حياة أمنة ومستقرة للمواطنين، وذلك في مقابل ما فعله الرئيس.
كما أكدت أن مصر استطاعت أن تحقق إنجازات ضخمة في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية وحرية العقيدة، يشهد لها العالم، وخرجت تقارير مهمة حول العالم، ومنها تقارير الخارجية الأمريكية السنوية، تتحدث عن الإنجازات المبهرة لقيادة الرئيس السيسي في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية.
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