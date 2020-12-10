روزاليوسف تطلق مسابقة إحسان عبدالقدوس للقصة القصيرة

أطلقت مؤسسة روزاليوسف مسابقة " إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة .

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى والمحاور الكبير مفيد فوزى، وأيمن فتحى رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، ووليد طوغان رئيس تحرير صباح الخير، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، وعدد من كتاب مجلة روزاليوسف.

وخلال اللقاء تم إهداء " درع ٩٥ سنة ابداع " من مجلة روز اليوسف لكل من كرم جبر الذى قدم للمؤسسة سنوات طويلة من العطاء تتخطى الـ ٣١ عاما، وأيضا المهندس عبد الصادق الشوربجي الذى قدم أكثر من ٢٢ عاما من العطاء للمؤسسة.‎

جاء ذلك بدعوة من الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.