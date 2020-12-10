أطلقت مؤسسة روزاليوسف مسابقة " إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة .
جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى والمحاور الكبير مفيد فوزى، وأيمن فتحى رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، ووليد طوغان رئيس تحرير صباح الخير، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، وعدد من كتاب مجلة روزاليوسف.
وخلال اللقاء تم إهداء " درع ٩٥ سنة ابداع " من مجلة روز اليوسف لكل من كرم جبر الذى قدم للمؤسسة سنوات طويلة من العطاء تتخطى الـ ٣١ عاما، وأيضا المهندس عبد الصادق الشوربجي الذى قدم أكثر من ٢٢ عاما من العطاء للمؤسسة.
جاء ذلك بدعوة من الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روزاليوسف تطلق مسابقة إحسان عبدالقدوس للقصة القصيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.